Юрий Борисов: Два Ил-96 находятся на финальной стадии сборки

О скорой передаче заказчикам новых российских самолетов Ил-96 рассказал журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. Речь идет о передаче бортов специальному летному отряду "Россия", который обеспечивает перелеты главы государства и других высокопоставленных госслужащих.

"Сейчас на ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество - прим. "РГ") на финальной стадии сборки находятся 2 самолета Ил-96, и в ближайшее время они будут передаваться заказчику, - рассказал вице-премьер. - Я летом был на ВАСО и видел, что в различных стадиях строительства находятся 4 самолета". Борисов уточнил, что ВАСО имеет долгосрочную загрузку от двух до трех самолетов в год. "На этих самолетах сейчас стоят 4 двигателя ПС-90. Но в Перми, как вы знаете, ведутся разработки двигателя ПД-35 в рамках создания российско-китайского широкофюзеляжного самолета. Наличие этого двигателя позволит при соответствующем перепроектировании крыла дать новую жизнь самолету. Это одна из веточек, по которой мы по всей видимости и пойдем".

По словам Борисова, при наличии в срок проведенных работ по двигателю ПД-35 рассматривается двухдвигательная версия этого самолета.

Вице-премьер отметил, что этот самолет с точки зрения общей конструкции "очень удачный". "Насколько мне известно, это единственная модель, которая не имела ни одной аварии. Ил-96 никогда не попадал в аварийную ситуацию", - заявил он.

Вместе с тем Борисов признал, что вопрос об использовании этого самолета на широком рынке транспорта остается открытым. "Для этого надо думать над его экономичностью, снижать себестоимость летного часа и обеспечивать должное сервисное и ремонтное обслуживание. Но я считаю, что у этого самолета еще долгая жизнь", - заключил вице-премьер Юрий Борисов.

В августе "РГ" сообщала о первом полете очередного серийного самолета Ил-96-300. Отмечалось, что воздушное судно проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику.