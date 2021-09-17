К расследованию дела об автопилоте Tesla привлекут других автопроизводителей

Регуляторы США запросили у 12 крупных автопроизводителей данные о работе их систем превентивной помощи водителю, чтобы провести более глубокое расследование случаев ДТП с участием электромобилей Tesla с активированной системой автопилота.

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) разослало официальные письма концернам General Motors, Toyota Motor, Ford Motor, Volkswagen и другим с опросами. NHTSA проводит сравнительный анализ электромобилей Tesla с машинами других брендов, в которых есть системы, способные в определенных обстоятельствах одновременно контролировать рулевое управление, ускорение и торможение, пишет Reuters.

В августе 2021 года NHTSA открыло расследование в отношении 12 случаев ДТП - в них электромобили Tesla с активированным автопилотом врезались в машины экстренных служб. Дело косвенно касается 765 тысяч машин бренда, проданных в Штатах с 2014 по 2021 год.

Автопилот Tesla относится ко второй категории по классификации Общества автомобильных инженеров (SAE). Это означает, что система полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулевое управление, однако водитель должен контролировать ситуацию и быть готовым взять руль на себя.

NHTSA просит 12 крупнейших автопроизводителей предоставить список ДТП, в которые попадали их автомобили, оснащенные продвинутыми системами помощи водителю. Причем в списке должны быть перечислены аварии, где комплекс помощи был активен не позже, чем за 30 секунд до столкновения.

В письмах регулятор также запрашивает подробные сведения о том, как комплексы мониторят внимание водителя и оповещают ли они при ДТП спасательные службы. Ответы автопроизводители должны предоставить до середины ноября.