Lada Largus с заводским ГБО вернется в продажу. Известны сроки

В марте 2021 года АвтоВАЗ начал продажи семейства обновлённого Lada Largus, кроме его битопливных версий, оснащённых ГБО для метана. Появилась информация о том, когда они вернутся в гамму.

По данным "Дрома", в настоящее время проходит сертификация метановых Lada Largus, а продажи битопливных фургонов и универсалов начнутся в начале 2022 года.

Автомобили получат новую компоновку баллонов, которая не сокращает объём багажного отделения: на новых Largus CNG резервуары для метана будут устанавливаться в кассету, которая размещается под днищем в районе заднего свеса. Силовой агрегат прежний: двигатель 1.6 литра мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатая МКП.

Цена на Lada Largus CNG будет более чем на 200 000 рублей больше, чем на бензиновые варианты. Разница в стоимости компенсируется за счёт государственных субсидий. Прайс на Lada Largus в настоящее время стартует от 768 900 рублей, фургон стоит от 773 900 рублей.

Оснащение Largus CNG-оборудованием будет осуществляться на мощностях тольяттинской компании ГК "АТС" - партнёра АвтоВАЗа. В настоящее время ГК "АТС" выпускает только Lada Vesta CNG.