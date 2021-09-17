Минпромторг: Выпуск вакцин от COVID-19 вырастет до 45 млн доз

До конца года в России будет производиться 45 миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц, рассказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Сейчас порядка 30 млн с масштабированием до конца года до 45 млн", - цитирует Осьмакова ТАСС.

Как добавил замминистра, речь идет о разных вакцинах. Сейчас в России зарегистрированы и производятся пять препаратов. Ранее в ведомстве сообщали, что в августе было произведено 37,5 миллионов доз вакцин. Масштабнее всего идет выпуск препарата "Спутник V".

В Российском фонде прямых инвестиций, где разработали первую в мире вакцину от коронавируса, говорили, что только шесть стран располагают возможностями для массового производства препаратов. Россия входит в их число.

По последним данным Минздрава, 47,5 миллионов россиян получили хотя бы одну прививку от коронавируса.