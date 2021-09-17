Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.09.2021 11:01
Рубрика: Дороги

Минтранс предложил не пускать водителей-должников на платные дороги

Текст: Евгений Гайва
Автомобилистам будут компенсировать понесенные расходы по устранению недостатков оказанных услуг при проезде по платным трассам. Такие нормы планируется закрепить в новых правилах проезда по платным трассам, которые разработал Минтранс.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Также предполагается, что при обнаружении недостатка платной услуги либо оказании ее не в полном объеме автомобилист сможет потребовать "безвозмездного оказания услуги", либо "соразмерного уменьшения стоимости услуг", указывает газета "Коммерсант" со ссылкой на проект документа.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
"Автодор": Участки дорог с аварийными комиссарами в два раза безопаснее

Такие случаи, например, могут происходить, если проезд по трассе на максимальной скорости невозможен из-за снежных наносов или плохого состояния участка автодороги, указывают эксперты.

В Минтрансе "РГ" пояснили, что новые правила подготовлены совместно с госкомпанией "Автодор". Они будут устанавливать сроки предоплаты и постоплаты, требования к их реализации, особенности отмены административного постановления в случае оплаты задолженности за проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении.

Также планируется разграничить барьерную систему взимания платы и систему взимания платы по технологии "Свободный поток". Эта система проезда позволяет водителю проезжать сквозь рамки не останавливаясь для оплаты проезда, а средства списывается со счета с помощью бесконтактных транспондеров или по номеру автомобиля, который фиксируют камеры. Такая система оплаты уже действует на Центральной кольцевой автодороге в Московской области.

Основное внимание в новых правилах будет уделено как раз функционированию системы взимания платы "Свободный поток" и контролю за внесением платы на таких автодорогах, подчеркнули в Минтрансе.

"Проекты нормативных правовых актов в настоящее время проходят необходимые регламентные процедуры. Срок вступления в силу нормативных правовых актов - март 2022 года", - указали в министерстве.

Ростуризм: Трасса М-12 станет полноценным туристическим маршрутом

Предполагается также запретить въезд на платные трассы водителям, имеющим задолженность по оплате за проезд.

Водители должны будут размещать транспондер в соответствии с инструкцией оператора, обычно на лобовое стекло около зеркала заднего вида. Если же это правило не соблюдается, и оплата не проходит, автомобилист теряет право на проезд по платной дороге с системой "Свободный поток".

При этом, операторы платных трасс больше не будут обязаны размещать в пунктах взимания платы и на информационных табло данные об изменении тарифов.