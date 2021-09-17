На японском острове произошло извержение вулкана

На острове Суваносэ, который располагается в японской префектуре Кагосима, произошло сильное извержение вулкана. Об этом сообщает главное метеорологическое управление Японии.

По данным РИА Новости, на острове проживают около 80 человек. Им запрещено подниматься на гору, так как метеорологи зафиксировали падение крупных вулканических камней в радиусе 1 километра​​​.

Ранее "РГ" сообщала, что на Камчатском полуострове продолжает свою активность вулкан Карымский. В четверг исполин дважды выбросил пепел.

Напомним, 6 лет назад, 14 сентября 2015 года, в японской префектуре Кумамото (остров Кюсю) произошло извержение самого крупного в стране действующего вулкана Асо. Как это было - смотрите в нашей фотогалерее.

Справка

Извержение вулкана - процесс выброса вулканом на земную поверхность раскаленных обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой. Извержения вулкана могут длиться от нескольких часов до многих лет. Извержения вулканов относятся к геологическим стихийным бедствиям, которые могут привести к введению режима чрезвычайной ситуации.