На выборах уже проголосовали почти 20 миллионов россиян

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85%. Об этом сообщили журналистам в ЦИК России.

В комиссии уточнили, что этот показатель указан без учета досрочного и электронного голосования. Информация указана по состоянию на 20.00 мск. Были регионы и с заметно более высокой явкой. Так, в Татарстане она превысила 30%, в Кемеровской области составила почти 34%, а в Туве и Чечне - около 40%.

Возможностью отдать голос дистанционно воспользовались уже свыше 60% зарегистрировавшихся, включая президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. В Москве онлайн-явка составила 58%.

В общей сложности онлайн и обычным способом свои голоса уже отдали около 20 млн граждан страны.