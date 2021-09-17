Набиуллина рассказал о планах по снижению комиссий за платежи

Банк России планирует ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг: они смогут работать и с гражданами, и с бизнесом. Это означает, что банкам будет максимально сложно сохранять высокие комиссии за платежные услуги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России.

"Сейчас некоторые платежные системы и банки, используя свое монопольное положение или большую долю рынка, зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, а бизнес вынужден мириться с этими высокими издержками", - сказала глава ЦБ.

При этом, разрешая проведение платежей небанковским структурам, по словам Набиуллиной, Банк России не допустит регуляторного арбитража. "Не будет так, что заниматься платежами удобнее, если ты находишься за периметром финансового сектора. Мы будем устанавливать требования к размеру чистых активов, квалификации и деловой репутации менеджмента, сегрегации клиентских средств и так далее", - подчеркнула глава ЦБ.

В конце августа Банк России опубликовал доклад, где говорилось о планах разрешить оказывать платежные услуги максимально широкому кругу компаний. Как пояснял зампред Банка России Владимир Чистюхин, в приоритетном порядке предлагается дать право проводить платежи клиентов другим финансовым организациям, не только банкам: МФО, ломбардам, страховщикам, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям. Нефинансовые компании, в том числе розничные торговые сети и крупные интернет-поисковики, по словам Чистюхина, тоже проявляли интерес к оказанию платежных услуг. По его словам, такие изменение в регулировании будут введены постепенно, в течение пяти-семи лет.