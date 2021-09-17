Обновить Windows 7 до Windows 10 можно бесплатно. Почему это надо сделать

Несмотря на то, что срок поддержки Windows 7 давно завершился, эту операционную систему все еще можно совершенно бесплатно обновить до Windows 10 - при условии, что копия "семерки" лицензионная.

Как пишет CNet, обновиться до "десятки" настоятельно рекомендуется по двум причинам. Во-первых, Windows 7 уже не будет получать никаких обновлений, включая патчи безопасности. А во-вторых, ее нельзя будет бесплатно проапдейтить до Windows 11.

Если на ПК установлена Windows 7 или 8 Home, обновиться можно только до Windows 10 Home, а Windows 7 или 8 Pro обновятся только до Windows 10 Pro, отмечает издание.

Запустить процесс обновления Windows 7 до Windows 10 довольно легко - для этого понадобится лишь одна утилита с официального сайта Microsoft.