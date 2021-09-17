Общий дефицит: в Европе из-за нехватки чипов рухнули продажи машин

Европейская ассоциация автопроизводителей заявила о существенном снижении регистрации новых автомобилей - на 24 процента в июле и на 18 процентов в августе по сравнению с показателями прошлого года.

Как пишет Bloomberg, падение продаж связано с недостаточным производством, которое, в свою очередь, сдерживается глобальным дефицитом полупроводников. О нем заявили в Volkswagen AG, Daimler AG и BMW AG.

- Нехватка микросхем приводит к потерям в производстве, и действительно высокий спрос не может быть удовлетворен. Традиционные автомобили пострадали больше всего, в то время как бум гибридов и электромобилей продолжается, - говорится в сообщении ассоциации.

Показатели за июль и август стали худшими за два месяца с периода экономического кризиса еврозоны в 2013 году. Причем снижение затронуло крупнейшие авторынки региона - Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию. Последняя показала худший результат - продажи здесь упали на 29 процентов. За ней следует Италия с падением на 27 процентов.

Среди крупнейших автопроизводителей европейские продажи уменьшились у Daimler AG на 38 процентов, Stellantis NV - 29 процентов, Renault SA - 23 процента, BMW AG - 18 процентов, Volkswagen Group - 14 процентов.

При этом, как отметил аналитик Bernstein Арндт Эллингхорст, за первое полугодие компании получили самую высокую прибыль в истории отрасли.

- Разве автомобильная отрасль - не забавная? Чем меньше автомобилей продают OEM-производители, тем больше они зарабатывают, - написал эксперт.

Тем не менее, автомобильный сектор серьезно "проседает" из-за возникшего дефицита чипов, его восстановление сильно замедляется.

- Хотя пандемия еще не закончилась, единственной серьезной проблемой, с которой сейчас сталкивается отрасль, является нехватка автомобильных чипов. Любое даже минимальное восстановление спроса после улучшения экономического фона в регионе сейчас сдерживается, - отметили в своем отчете аналитики LMC Automotive.