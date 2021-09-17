Памфилова: В ЦИК знали о намерении Путина голосовать онлайн

Центризбирком РФ был проинформирован о намерении президента РФ Владимира Путина проголосовать в онлайн-режиме. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она объяснила, почему это держалось в секрете.

О том, что глава государства проголосовал на выборах в Госдуму, используя систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он проголосовал на mos.ru, - сказала Элла Памфилова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - Я, конечно, об этом знала, но не говорила, потому что вы видели, какие мы приводили примеры DDoS-атак? Эта информация могла быть дополнительным катализатором для тех, кто попытался бы систему обрушить".

"Проголосовал - и слава богу, для нас это поддержка большая", - добавила Памфилова.

По словам главы федерального центра информатизации при ЦИК Александра Сокольчука, президент подал заявление в установленные сроки.

Ранее председатель Центризбиркома заявляла, что на портал федеральной платформы ДЭГ идут серьезные интернет-атаки, 50% из них - из США. Что касается атак на сайт онлайн-голосования в Москве, то они, как ранее сообщалось, шли с самого утра и велись из-за рубежа. Однако процесс голосования не останавливался, и атаки были отражены, сообщили в Территориальной избирательной комиссии ДЭГ.