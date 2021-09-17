Песков объяснил предложение Путина созвать группу ШОС-Афганистан

Президент России, выступая на саммите ШОС, предложил возобновить деятельность контактной группы ШОС-Афганистан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил журналистам по их просьбе, зачем это нужно.

"Очевидно, что граничащий с пространством ШОС Афганистан - это центральная тема повестки нынешних саммитов. И очевидно, конечно, что ШОС нуждается в получении информации о том, что происходит на земле в Афганистане и какие шаги предпринимает новое руководство", - сказал Песков.

"Именно для этого сформулированы соответствующие инициативы", - заключил пресс-секретарь российского лидера.