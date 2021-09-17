Президент Беларуси принимает участие в саммите ШОС

В одном из самых больших архитектурных ансамблей Таджикистана, государственном комплексе "Кохи Навруз", проходит заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, в котором 17 сентября принимает участие и президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

На саммите этой постоянно действующей межправительственной международной организации, сообщает агентство, будут подведены итоги ее деятельности за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия. А всего к рассмотрению участниками заседания подготовлено свыше сорока документов.

Кроме того, на заседании ШОС предстоит принять решение о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена организации и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Открывая юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что за минувшие годы ШОС утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства на основе равноправия, учета интересов другу друга, взаимного уважения, доверия и поддержки.

Президент выразил уверенность, что "укрепляя диалог и расширяя взаимодействие, члены ШОС смогут умножить свой вклад в дело обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на глобальном и региональном уровне".

В этой связи он особо отметил, что ситуация в Афганистане непосредственно влияет на безопасность в Центральной Азии. "Мы хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым, успешно развивающимся государством. Считаем, что политический режим в стране должен выбираться на основе свободного волеизъявления афганского народа без вмешательства других стран. Навязывание любого политического строя Кабулу без учета голоса афганского народа, состоящего из различных этнических групп, может привести к большим негативным последствиям", - убежден таджикский лидер.

Кстати, сотрудничество на площадке ШОС, констатирует БЕЛТА, открывает и для Беларуси большие перспективы не только в политической, но и торгово-экономической сфере. Статус наблюдателя позволяет республике участвовать в заседаниях Совета глав правительств ШОС, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, конференциях по вопросам торгово-экономического сотрудничества, мероприятиях неправительственных структур ШОС: Делового совета и Межбанковского объединения.

Кроме того, интерес для страны представляют и совершенствование общего транспортного пространства в регионе ШОС, международных перевозок, а также скоординированное развитие автомобильных дорог. Это будет содействовать участию страны в мультимодальных перевозках, улучшению транспортной инфраструктуры и раскрытию транзитного потенциала.

Официальный Минск также развивает взаимодействие в ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Кроме того, налажено сотрудничество по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества и в парламентской сфере, поясняет агентство.