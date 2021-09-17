Пушков оценил заявление Вашингтона о безопасности альянса AUKUS

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление США о том, что военно-политический альянс AUKUS не направлен против других стран, и, прежде всего, Китая. Ну конечно же, написал российский сенатор в своем Twitter, это вообще формат доставки плюшевых мишек в страны Индийского и Тихого океанов.

Ранее Алексей Пушков заявил "Парламентской газете", что в геополитическом ракурсе новое партнерство является консолидацией англосаксонских государств, направленной на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Сенатор напомнил, что ранее Вашингтон увеличил свое военное присутствие в Австралии, а Британия направляла свои военные корабли в Южно-Китайское море.

Ранее президент США Джо Байден совместно с премьером Британии Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области обороны и безопасности. Главной составляющей AUKUS (по первым буквам названия стран-участниц) станет передача Австралии чувствительных технологий строительства атомных подводных лодок, а также дальнейшая интеграция военного и разведывательного потенциала Вашингтона, Лондона и Канберры для жесткого противостояния Пекину.

По итогам консультаций в Вашингтоне глав военных и дипломатических ведомств США и Австралия распространили заявление. В нем говорится о приверженности значительному развитию американо-австралийского сотрудничества в области размещения сил. Планируется, что в Австралии на ротационной основе будут базироваться американские самолеты всех типов, будет создана инфраструктура материально-технического обеспечения надводных и подводных кораблей США. Стороны договорились о проведении более комплексных и интегрированных учений наземных сил, а также о сотрудничестве в сфере космических спутников.