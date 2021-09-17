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Рубрика: Власть

Путин и Ниинисте обсудили двусторонние проекты и ситуацию в Афганистане

Текст: Кира Латухина

Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор.

Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане

Владимир Путин и Саули Ниинисте подробно обсудили вопросы двусторонних отношений, включая осуществление совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Россия председательствует в Арктическом совете, и в этой связи была подтверждена заинтересованность в развитии диалога в рамках этой организации.

Лидеры также затронули ситуацию в Афганистане. Ниинисте поблагодарил за содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула, а Путин рассказал о договоренностях по афганскому досье, которые были достигнуты на саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе.

Президенты России и Финляндии обменялись мнениями по европейской проблематике. Ниинисте подчеркнул важность созыва в Хельсинки в 2025 году саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Путин поддержал шаги, способствующие возрождению "духа Хельсинки".

Лидеры договорились о личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Финляндия Президент Ситуация в Афганистане Саммиты ШОС

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