Путин подписал указ о выплате блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни. Их получат граждане РФ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Финансирование расходов возложено на правительство России. Указ вступает в силу немедленно.

Ранее в пятницу Владимир Путин выступил с инициативой единовременных выплат блокадникам. Он отметил "стойкость и мужество", с которым ленинградцы выдержали испытания войны, и назвал это подвигом. Президент считает поддержку блокадников "священным и нравственным долгом". Он также попросил уделить особое внимание вопросам получения данных выплат, исключив "волокиту и лишние бумаги".