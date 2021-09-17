Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

ШОС успешно работает уже 20 лет, и ее можно по праву назвать одним из влиятельных центров многополярной архитектуры международного сотрудничества, заявил Владимир Путин, отметив существенный вклад в обеспечение безопасности Евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста, поддержания мира и стабильности.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников", - подчеркнул президент РФ.

"Все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств ШОС. Тем более что целый ряд наших стран имеет с Афганистаном общую границу", - добавил он.