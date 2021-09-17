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17.09.2021 11:04
Рубрика: Власть

Путин сравнил вывод войск США из Афганистана с бегством

Текст: Кира Латухина
Ситуация в Афганистане обострилась после поспешного вывода войск, бегства оттуда США и их союзников. Об этом заявил президент России, выступая по видеосвязи на юбилейном саммите ШОС, который проходит в Душанбе. Одной из главных тем встречи стала обстановка в Афганистане.
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ШОС успешно работает уже 20 лет, и ее можно по праву назвать одним из влиятельных центров многополярной архитектуры международного сотрудничества, заявил Владимир Путин, отметив существенный вклад в обеспечение безопасности Евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста, поддержания мира и стабильности.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников", - подчеркнул президент РФ.

"Все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств ШОС. Тем более что целый ряд наших стран имеет с Афганистаном общую границу", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации ШОС Ситуация в Афганистане Саммиты ШОС

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