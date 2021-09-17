На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1 млн человек

По информации на 18.00, более 1 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании в столице. Это примерно половина тех, кто решил воспользоваться такой возможностью.

Информацию об этом сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов. Он уточнил, что всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей.

Помимо думской федеральной кампании в столице проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

В Москве онлайн-голосование проводится на столичной платформе, в еще шести регионах - на федеральной. Как заявляла ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, по данным на 16.00 мск данные по явке были таковы: Курская область - 55,46%, Мурманская - 59,27%, Нижегородская область - 47,17%, Ростовская - 50,12%, Ярославская - 63,05%, Севастополь - 46,63%, Москва - 36,01%.