Амур у Хабаровска опустился ниже неблагоприятной отметки

Вода в Амуре у Хабаровска к утру пятницы, согласно данным местного главка МЧС, опустилась ниже неблагоприятной отметки в 450 сантиметров и составила 439 см.

У Комсомольска уровень Амура по-прежнему превышает неблагоприятную отметку в 450 см. Сейчас он составляет 629 сантиметров. За последние сутки отмечено снижение на 6 см.

Тем не менее в зоне паводка по-прежнему остаются 54 населенных пункта в семи муниципальных образованиях.

"Всего на сегодняшний день подтоплено 17 жилых домов, 207 приусадебных участков, 652 дачных участка, 365 земельных и 65 отрезков дорог", - говорится в сообщении спасателей.

Сейчас гребень паводка находится на границе Ульчского района - вблизи села Тахта. Там уровень Амура тоже превышает отметку неблагоприятного явления. На остальной территории края вода уверенно идет на спад.

Спасательные работы в большинстве муниципалитетов уже завершились. Дежурят сотрудники МЧС только в селе Бельго Комсомольского района.

Напомним, 7 августа Амур у Хабаровска поднялся до неблагоприятной отметки. Тогда краевые власти ввели в городе режим ЧС, который действует до сих пор. В эту паводковую волну затопило более тысячи дачных участков, а также пригородные поселки. В начале сентября ситуация стабилизировалась. В четверг в городе начали разбирать временную дамбу, которая закрывала вход в затон, чтобы защитить прибрежную часть.