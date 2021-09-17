Глава Бурятии проголосовал на выборах

Участие в Едином дне голосования принял глава Бурятии Алексей Цыденов. Он выложил на своей официальной странице в Instagram фото с избирательного участка.

"Мой выбор - это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас - неравнодушных и болеющих за будущее республики - тем сильнее Бурятия", - написал Цыденов. Он призвал земляков последовать его примеру и тоже проголосовать.

Напомним, в республике, помимо выборов в Государственную думу, проводятся довыборы в Народный Хурал, а также выборы депутатов и глав муниципальных представительных органов власти. Открыты 899 избирательных участков.