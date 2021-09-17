В Приморье подсчитали явку избирателей к 15 часам по местному времени

К 15 часам местного времени на избирательные участки в Приморском крае пришли 111570 человек, или 7,74 процента от общего количества внесенных в списки. Такие данные приводит сайт Избирательной комиссии региона.

В Приморье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную Думу России и Законодательное собрание края. В первый день голосования в регионе открылись более 1300 стационарных избирательных участков. На каждом из них строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям на входе измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук, выдают средства индивидуальной защиты, маску и перчатки. Каждый приморец получает новую ручку для заполнения бюллетеня.

Также на избирательных участках организовано видеонаблюдение. Под прицелом камер находятся находятся стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Одним из первых на свой участок пришел глава края Олег Кожемяко, который рассказал журналистам, что не пропускает выборов с 1982 года, с того момента, как вернулся из армии. По мнению губернатора, трехдневная система голосования очень удобна. Проголосовать можно сегодня, а в выходные заняться личными делами.