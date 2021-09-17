В Приморье подсчитали явку избирателей к 15 часам по местному времени

Новости

ЦБ не будет запрещать банкам заниматься новыми видами бизнеса 12:05
Омбудсмены из четырех стран присутствуют на выборах в Подмосковье 11:52
Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы 11:42
Набиуллина рассказал о планах по снижению комиссий за платежи 11:41
ЦИК: Явка на онлайн-голосование превысила 30% в шести регионах 11:39
Представлен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине 11:38
Путин поддержал начало приема Ирана в ШОС 11:30
Оперштаб: в Москве выявлено 2 537 новых случаев COVID-19 11:25
Путин призвал страны ШОС развивать сотрудничество в сфере цифровизации 11:22
Дипломат РФ встретится в ближайшее время с россиянином, задержанным в Чехии 11:19
Аналитик спрогнозировала, что будет с ценами на электричество в Европе 11:15
Президент Беларуси принимает участие в саммите ШОС 11:12
Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре 11:06
Путин призвал возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан 11:04
В Подмосковье откроют 480 временных избирательных участков в труднодоступных местах 11:03
Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму РФ 10:53
Климов: Действия Google и Apple - шаги в правильном направлении 10:43
Опрокинувшийся грузовик перекрыл съезд с МКАД на Рублево-Успенское шоссе 10:28
Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков 10:21
Глава Крыма: Прозрачные выборы - основа позитивных преобразований 10:10
Глава Бурятии проголосовал на выборах 10:05
Кабмин выделил еще 10 млрд на кредитование аграриев-экспортеров 10:04
Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 10:02
Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА 10:01
Российские пенсионеры освоили покупки онлайн 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 11:36
Рубрика: Власть

В Приморье подсчитали явку избирателей к 15 часам по местному времени

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

К 15 часам местного времени на избирательные участки в Приморском крае пришли 111570 человек, или 7,74 процента от общего количества внесенных в списки. Такие данные приводит сайт Избирательной комиссии региона.

В Хабаровском крае к 15 часам явка на выборах составила 7,73%

В Приморье с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную Думу России и Законодательное собрание края. В первый день голосования в регионе открылись более 1300 стационарных избирательных участков. На каждом из них строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Жителям на входе измеряют температуру, проводят дезинфекцию рук, выдают средства индивидуальной защиты, маску и перчатки. Каждый приморец получает новую ручку для заполнения бюллетеня.

Также на избирательных участках организовано видеонаблюдение. Под прицелом камер находятся находятся стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Одним из первых на свой участок пришел глава края Олег Кожемяко, который рассказал журналистам, что не пропускает выборов с 1982 года, с того момента, как вернулся из армии. По мнению губернатора, трехдневная система голосования очень удобна. Проголосовать можно сегодня, а в выходные заняться личными делами.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Глава ЦБ оценила вероятность мирового финансового кризиса
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2"
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств