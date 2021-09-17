Какие неисправности в автомобиле можно определить по запаху

Утечки любой рабочей жидкости в технических системах автомобиля свидетельствуют о поломке. И каждый автовладелец, почувствовав нехарактерный запах в машине, может определить возможную неисправность.

Иногда неприятно пахнуть гарью могут новые тормоза. Из-за активной езды колодки "прижигаются". То же самое может произойти и со старыми тормозами. Когда водители слишком интенсивно давят на педали, от высоких температур могут деформироваться тормозные диски. При наличии характерного запаха гари стоит проверить их.

Однако запах горелого может ощущаться не только из-за проблем с тормозами, но и при повышенных нагрузках на сцепление, пишет aif.ru.

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач хорошо знают, что если слишком рьяно пытаться выбраться зимой из сугроба, рано или поздно этот запах появится. Диски трутся друг о друга, раскаляются, а затем выходят из строя. Если вовремя не спохватиться, то придется снимать трансмиссию и заниматься ремонтом.

Третья причина запаха гари может быть связана с коротким замыканием в электроцепи. Как правило, это происходит из-за изношенности проводов и нарушения их изоляции. Попавшая влага быстро вызывает замыкание. Хуже, когда замкнуло проводку охранной сигнализации. С ремонтом придется повозиться.

Характерный запах тухлый яиц свидетельствует о проблемах катализатора. Система не справляется с дожиганием выхлопа, пары серы из продуктов распада топлива попадают в атмосферу. Если на ячейках катализатора накопилось немало сажи, то это говорит о том, что в машину был залит некачественный бензин. Он будет выделять при сгорании куда больше вредных веществ.

О повреждении систем охлаждения двигателя может говорить сладковатый запах в салоне автомобиля. Если проблема в радиаторе печки или его патрубках, то на полу появится небольшая лужица. Параллельно начнут запотевать стекла, так как метиловый спирт будет активно испаряться. Течь может дать и расширительный бачок в моторном отсеке. Если вы почувствовали подобный запах в салоне, медлить с визитом в мастерскую нельзя, иначе двигатель можно довести до серьезных проблем.

Неприятный затхлый запах свидетельствует о проблемах с климатической установкой или воздушными фильтрами. Дело может быть в засорившейся трубке слива конденсата.

Характерный запах топлива в салоне явно говорит о неисправности. Проблема может быть в закисшем клапане, отвечающем за отведение паров в баке. Или же в нарушении герметичности всей системы подачи топлива. Может быть поврежден топливный насос, который располагается под задним сиденьем. Нужно проверить все возможные слабые места в системе подачи топлива.