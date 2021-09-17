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17.09.2021 09:03
Рубрика: Легковые авто

Какие неисправности в автомобиле можно определить по запаху

Текст: Майя Бирюкова
Утечки любой рабочей жидкости в технических системах автомобиля свидетельствуют о поломке. И каждый автовладелец, почувствовав нехарактерный запах в машине, может определить возможную неисправность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Иногда неприятно пахнуть гарью могут новые тормоза. Из-за активной езды колодки "прижигаются". То же самое может произойти и со старыми тормозами. Когда водители слишком интенсивно давят на педали, от высоких температур могут деформироваться тормозные диски. При наличии характерного запаха гари стоит проверить их.

Фото: iStock
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Однако запах горелого может ощущаться не только из-за проблем с тормозами, но и при повышенных нагрузках на сцепление, пишет aif.ru.

Владельцы автомобилей с механической коробкой передач хорошо знают, что если слишком рьяно пытаться выбраться зимой из сугроба, рано или поздно этот запах появится. Диски трутся друг о друга, раскаляются, а затем выходят из строя. Если вовремя не спохватиться, то придется снимать трансмиссию и заниматься ремонтом.

Третья причина запаха гари может быть связана с коротким замыканием в электроцепи. Как правило, это происходит из-за изношенности проводов и нарушения их изоляции. Попавшая влага быстро вызывает замыкание. Хуже, когда замкнуло проводку охранной сигнализации. С ремонтом придется повозиться.

Характерный запах тухлый яиц свидетельствует о проблемах катализатора. Система не справляется с дожиганием выхлопа, пары серы из продуктов распада топлива попадают в атмосферу. Если на ячейках катализатора накопилось немало сажи, то это говорит о том, что в машину был залит некачественный бензин. Он будет выделять при сгорании куда больше вредных веществ.

Фото: iStock
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О повреждении систем охлаждения двигателя может говорить сладковатый запах в салоне автомобиля. Если проблема в радиаторе печки или его патрубках, то на полу появится небольшая лужица. Параллельно начнут запотевать стекла, так как метиловый спирт будет активно испаряться. Течь может дать и расширительный бачок в моторном отсеке. Если вы почувствовали подобный запах в салоне, медлить с визитом в мастерскую нельзя, иначе двигатель можно довести до серьезных проблем.

Неприятный затхлый запах свидетельствует о проблемах с климатической установкой или воздушными фильтрами. Дело может быть в засорившейся трубке слива конденсата.

Характерный запах топлива в салоне явно говорит о неисправности. Проблема может быть в закисшем клапане, отвечающем за отведение паров в баке. Или же в нарушении герметичности всей системы подачи топлива. Может быть поврежден топливный насос, который располагается под задним сиденьем. Нужно проверить все возможные слабые места в системе подачи топлива.