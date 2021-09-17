Иностранцы оценили выборы в России на примере Красноярского края

На избирательных участках Красноярска побывали эксперты из стран Прибалтики и Боснии и Герцеговины. Гости оценили работу комиссий и наблюдателей в рамках знакомства с избирательной практикой России на примере Красноярского края. За три дня голосования иностранцы намерены посетить как минимум полтора десятка избирательных участков.

Представитель Боснии и Герцеговины - бывший посол балканского государства в Египте, профессор Слободан Шоя. Латвию представляют председатель Партии действия, лидер некоммерческой организации "Русский Мир Латвии" Руслан Панкратов и сопредседатель упомянутой партии Евгений Король. Из Литвы в Сибирь приехал член правления партии "Социалистический народный фронт" Эдикас Ягелавичус.

По словам Панкратова, члены комиссий все объясняют избирателям, устраняют любые трудности. "Некоторым западным странам, в особенности Прибалтики, есть чему поучиться у России в вопросах прозрачности и организации выборного процесса", - цитирует представителя Латвии пресс-служба правительства Красноярского края. Прибалтиец отметил, что непростая задача соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии, по его мнению, выполнена.

Историк и дипломат Слободан Шоя объяснил свой интерес к избирательной системе РФ "бедностью" Боснии и Герцеговине в отношении современных технологий и подчеркнул, что опыт России для его страны очень ценен. Профессор видел презентацию главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и, по его мнению, "это очень хорошая модель для Боснии и Герцеговины". "Сегодня мы только начали наши наблюдения, но пока вижу, что все очень профессионально организовано", - заключил Слободан Шоя.

Добавим, иностранные эксперты - участники международной научной конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов". Остаться для ознакомления с процессом голосования в одном из регионов РФ гостям предложила Общественная палата России.