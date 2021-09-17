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Рубрика: Власть

О фейках и фактах: Как в первый день голосования разоблачали недостоверную информацию

Текст: Татьяна Замахина
По информации Центризбиркома, в первый день голосования информации о серьезных нарушениях не было. А вот фейки были зафиксированы в Сети. Их сразу же опровергали как сами избиратели и наблюдатели, так и региональные власти и общественники. "Российская газета" собрала несколько примеров такого рода "информации", которая "гуляла" по социальным сетям в первый выборный день.

Вот первый пример. На сайте одной из политических партий была опубликована информация о том, что камера видеонаблюдения на избирательном участке в Новосибирской области показывает видео вчерашнего дня. Центр общественного наблюдения выявил, что видео идет в установленном порядке.

Следующий сигнал - из Приморского края. В соцсетях опубликовано видео, на котором неизвестная женщина ставит галочки на бланках, похожих на бюллетени. В связи с чем у автора видео возникли подозрения на тему подтасовок. Правительство региона опровергло информацию: в участковой избирательной комиссии разъяснили, что в ролике предоставлена информация о событиях за день до голосования - когда идет тренировка по работе с электронными КОИБами. Сама же процедура проверки проходила под прицелом наблюдателей.

На участках в Хабаровском крае, согласно следующему сообщению из соцсети, членам комиссий и избирателям не выдавали маски и перчатки. Однако выяснилось, что на видео были использованы кадры выборов прошлых лет.

Некоторое воронежское СМИ сообщило о принуждении к голосованию за конкретных кандидатов на предприятиях Россошанского района. Сообщалось, что разосланный документ подписан замглавы района. По сообщениям регионального блока Центра общественного наблюдения, на лже-документе стоит совсем другая подпись, не данного начальника. Кроме того, такой документ в перечне исходящих не зарегистрирован.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Следующая "родина" фейка - Якутия. Опубликована фотография памятки для сотрудников гражданских ведомств, как отвечать на вопросы о принудительном откреплении и голосовании 17 сентября. В ответ Центр опубликовал на сайте Общественной палаты Якутии призыв не реагировать на фейки. По информации регионального блока, данное фото не является доказательством принуждения к голосованию.

В Астраханской области "родился" фейк, согласно которому в Приволжском районе власти готовят тотальную фальсификацию в поддержку одного из кандидатов в региональную Думу. Информация появилась в соцсетях. Однако она не была подтверждена: на избирательных участках Приволжского района установлены КОИБы и ведется постоянное видеонаблюдение, нарушений выявлено не было.

Один из фейков касался онлайн-голосования. В соцсетях утверждалось, что используемые для этого системы непрозрачны, а проведенное тестирование показало, что они допускают прямую подтасовку голосов.

Однако в сообщении не было приведено каких-либо подтверждений содержащейся в нем информации. Все системы специального программного обеспечения дистанционного электронного голосования, согласно проверке, действуют в штатном режиме.

Из Тамбовской области поступила информация о подвозе избирателей. Однако, как выявила проверка, из содержания фотографий не усматривается какая-либо причастность автобусов к проводимым выборам. Иные факты, доказывающие доводы сообщения, также отсутствовали.

В соцсетях также распространялось сообщение о массовом подвозе бюджетников на избирательные участки в Самарской области. Публикация сопровождалась призывом выходить на митинг. После проверки стало известно, что видео - из Челябинской области, показана очередь на участке в Южноуральском-Государственном аграрном университете.

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В Коми кандидат от одной из партий в соцсетях опубликовал информацию о скупке голосов избирателей в Ухтинском медицинском колледже - якобы проголосовавшим за другую партию дают 1000 рублей. Члены Общественного штаба изучили материалы и попросили наблюдателей проверить территорию вокруг избирательных участков - зачастую именно недалеко от входа стоят нарушители и отлавливают голосующих. Вокруг зданий, где находится помещение для голосования, таковых не обнаружилось.

А вот еще случай: "активистка" из Ярославской области сообщила о подвозе избирателей - работников детского сада - на избирательный участок. Проверка показала, что автобус выполнял рейс по подвозу детей в школу, с детьми доехали и сотрудники детского сада.

В Смоленске якобы "принуждают голосовать" при обращении в паспортный стол - на это пожаловались тоже в соцсетях. Выяснилось, что сообщение поступило с фейкового аккаунта, а жалоб и обращений в избирательные комиссии по данному вопросу не поступало.

Как сообщил в первый день голосования зампред ЦИК Николай Булаев, комиссия фиксирует всю недостоверную информацию о проведении выборов. "Такие фейковые вещи традиционны для избирательной кампании и легко опровергаются. Серьезных жалоб и обращений в ЦИК, как и в субъекты, не было", - сказал Булаев. Он добавил, что ЦИК незамедлительно рассматривает любые сообщения, даже о незначительных нарушениях.

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