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17.09.2021 23:01
Рубрика: Власть

Первый день выборов: Голосовать пришли зебра и бюллетень

Текст: Татьяна Замахина
Неправы те, кто считает, что выборы - процесс скучный. Первый день голосования сопровождался целой серией приколов и самых неожиданных ситуаций. Граждане, например, приезжали на верблюдах или переодевались в необычные наряды - в зебру и даже в костюм бюллетеня.

Интересная история произошла в Омске: сатирическое издание ИА "Панорама" опубликовало новость о том, что вместе с выборами в Госдуму пройдет всероссийский референдум по вопросу возвращения крепостного права. Однако пенсионеры-коммунисты из Омска шутку не поняли и вышли на протест.

Некоторые избиратели решили сделать выбор в компании своих питомцев. К примеру, жители отдаленного села Республики Алтай приехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях. А в Москве гражданин пришел проголосовать с енотом, которого затем не могли поймать несколько минут. Известный истринский сыровар приехал на выборы с козой по кличке Меркель.

Другие избиратели сами переодевались в животных или в разных персонажей - реальных и нет. Так, житель Санкт-Петербурга пришел на голосование в костюме зебры из мультфильма "Мадагаскар", а в Рязанской области мужчина нарядился драконом. В том же регионе группа избирателей решила сделать выбор в виде рыцарей, а в Тюменской области девушка пришла в костюме персонажа из видеоигры. А в Санкт-Петербурге избиратель проявил смекалку, надев подходящий случаю наряд - прибыл на участок в костюме… бюллетеня.

Чем нас удивит второй день голосования - увидим завтра.

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