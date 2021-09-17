Томские биологи очистят дно порта Риги с помощью уникальной разработки

Новости

ЦБ не будет запрещать банкам заниматься новыми видами бизнеса 12:05
Омбудсмены из четырех стран присутствуют на выборах в Подмосковье 11:52
Шойгу проголосовал на выборах депутатов Госдумы 11:42
Набиуллина рассказал о планах по снижению комиссий за платежи 11:41
ЦИК: Явка на онлайн-голосование превысила 30% в шести регионах 11:39
Представлен девиз зимней Олимпиады 2022 года в Пекине 11:38
Путин поддержал начало приема Ирана в ШОС 11:30
Оперштаб: в Москве выявлено 2 537 новых случаев COVID-19 11:25
Путин призвал страны ШОС развивать сотрудничество в сфере цифровизации 11:22
Дипломат РФ встретится в ближайшее время с россиянином, задержанным в Чехии 11:19
Аналитик спрогнозировала, что будет с ценами на электричество в Европе 11:15
Президент Беларуси принимает участие в саммите ШОС 11:12
Реставрацию парадных ворот Александринского дворца завершат в сентябре 11:06
Путин призвал возобновить работу контактной группы ШОС-Афганистан 11:04
В Подмосковье откроют 480 временных избирательных участков в труднодоступных местах 11:03
Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму РФ 10:53
Климов: Действия Google и Apple - шаги в правильном направлении 10:43
Опрокинувшийся грузовик перекрыл съезд с МКАД на Рублево-Успенское шоссе 10:28
Набиуллина анонсировала рекордную прибыль банков 10:21
Глава Крыма: Прозрачные выборы - основа позитивных преобразований 10:10
Глава Бурятии проголосовал на выборах 10:05
Кабмин выделил еще 10 млрд на кредитование аграриев-экспортеров 10:04
Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 10:02
Россия сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА 10:01
Российские пенсионеры освоили покупки онлайн 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 11:58
Рубрика: Общество

Томские биологи очистят дно порта Риги с помощью уникальной разработки

Текст: Никита Зайков (Томск)
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) проведут опытно-промышленные испытания технологии "Аэрощуп". Как сообщили в пресс-службе ТГУ, в ходе испытаний дно в порту Риги будет очищено от нефти и нефтепродуктов.
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

Созданный в ТГУ "Аэрощуп", способный оценивать, картировать и очищать донные отложения от нефти и микропластика, уже доказал эффективность при использовании на территории России. Технология получила положительное заключение экспертов Росприроднадзора. Демонстрация же ее работы в Риге, как считают авторы разработки, позволит ускорить ее продвижение за рубежом.

Фото: РИА Новости
В Сибири внедряют технологию переработки древесных отходов в биогумус

- С одной стороны, это город, который является стартовой площадкой для перспективных инноваций, поскольку именно здесь находится латвийская компания, работающая в области венчурного инвестирования и знающая, как растить успешные стартапы. С другой стороны, в Риге расположен крупный европейский порт, руководство которого открыто инновациям, - отмечает директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

По словам ученого, проблема загрязнения донных отложений нефтепродуктами характерна для большинства крупных портов мира. В частности, из-за того, что углеводороды транспортируются морским путем, а при погрузке случаются нештатные ситуации, разлив нефтепродуктов. Часть удается собрать с поверхности воды, но больше половины топлива или сырья для его производства опускается на дно.

Сам по себе "Аэрощуп" неоднократно использовался для очистки дна в водоемах со стоячей водой, но в Риге будет использоваться специальный модуль, созданный для работы в портовых условиях. Опытно-промышленные испытания продлятся около двух недель, после чего будет проведен количественный химический анализ, чтобы оценить качество очистки. Затем европейские коллеги томских биологов должны будут отработать нормативную цепочку, чтобы иметь возможность продвижения технологии за границей.

Интерес к "Аэрощупу" проявляет ряд потенциальных клиентов, среди которых порты городов Лиепая, Мальме, Копенгагена, а также несколько портов в Германии, Норвегии и Португалии. На территории России же значимость технологии оценили не только в коммерческом секторе, но и на уровне федерального правительства. Так, в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" премьер-министр Михаил Мишустин прочитал лекцию для школьников и студентов, в которой рассказал об изобретении томских ученых.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Глава ЦБ оценила вероятность мирового финансового кризиса
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2"
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов