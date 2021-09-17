Томские биологи очистят дно порта Риги с помощью уникальной разработки

Созданный в ТГУ "Аэрощуп", способный оценивать, картировать и очищать донные отложения от нефти и микропластика, уже доказал эффективность при использовании на территории России. Технология получила положительное заключение экспертов Росприроднадзора. Демонстрация же ее работы в Риге, как считают авторы разработки, позволит ускорить ее продвижение за рубежом.

- С одной стороны, это город, который является стартовой площадкой для перспективных инноваций, поскольку именно здесь находится латвийская компания, работающая в области венчурного инвестирования и знающая, как растить успешные стартапы. С другой стороны, в Риге расположен крупный европейский порт, руководство которого открыто инновациям, - отмечает директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев.

По словам ученого, проблема загрязнения донных отложений нефтепродуктами характерна для большинства крупных портов мира. В частности, из-за того, что углеводороды транспортируются морским путем, а при погрузке случаются нештатные ситуации, разлив нефтепродуктов. Часть удается собрать с поверхности воды, но больше половины топлива или сырья для его производства опускается на дно.

Сам по себе "Аэрощуп" неоднократно использовался для очистки дна в водоемах со стоячей водой, но в Риге будет использоваться специальный модуль, созданный для работы в портовых условиях. Опытно-промышленные испытания продлятся около двух недель, после чего будет проведен количественный химический анализ, чтобы оценить качество очистки. Затем европейские коллеги томских биологов должны будут отработать нормативную цепочку, чтобы иметь возможность продвижения технологии за границей.

Интерес к "Аэрощупу" проявляет ряд потенциальных клиентов, среди которых порты городов Лиепая, Мальме, Копенгагена, а также несколько портов в Германии, Норвегии и Португалии. На территории России же значимость технологии оценили не только в коммерческом секторе, но и на уровне федерального правительства. Так, в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" премьер-министр Михаил Мишустин прочитал лекцию для школьников и студентов, в которой рассказал об изобретении томских ученых.