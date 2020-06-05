Томские ученые предложили аэрощуп для ликвидации ЧС в Норильске

Томские ученые предложили свои разработки для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов в Норильске.

По мнению биологов ТГУ, последствия экологической катастрофы будут ликвидироваться еще длительное время, а основной ущерб будет нанесен озеру Пясино.

- В силу гидрологических особенностей в нем и будет проходить накопление нефтепродуктов в донных отложениях, - сообщает Томский государственный университет.

Ученые ТГУ создали более двух десятков изобретений и технологий для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов. В их числе уникальный аэрощуп, не имеющий аналогов в российской и мировой практике. Устройство собирает нефть со дна благодаря молекулярному прилипанию нефтяных углеводородов к границе двух фаз - воздуха и жидкости.

Аэрощуп успешно прошел испытания на очистке озера в Нижневартовском районе. В результате концентрация углеводородов в донных отложениях снизилась в 50 раз. Томские ученые также занимались очисткой одного из самых загрязненных объектов - озера Щучьего в Республике Коми, где произошла крупнейшая авария, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Со дна водоема им удалось поднять 157 тонн нефти.

По словам ученых, если оперативно не ликвидировать последствия аварии в Норильске, то количество дизтоплива в донных отложениях будет критическим. Тогда на очистку озера могут уйти десятки лет.