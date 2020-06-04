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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роскосмос показал спутниковые снимки разлива дизтоплива в Норильске

Роскосмос провел мониторинг территории, пострадавшей от разлива дизельного топлива в Норильске. Несколько снимков места ЧП, сделанных с орбиты, представлены в Twitter госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что передали данные по ряду чрезвычайных ситуаций, в том числе по природным пожарам в Камчатском крае и паводковой обстановке в Республике Саха и на Волжско-Камском каскаде, в Министерство по ЧС.

Фото: РИА Новости
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В самом МЧС для мониторинга развития ситуации в Норильске дважды в день применяют беспилотные средства и вертолет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива из берегового хранилища в Норильске сопоставим по масштабам бедствия и причиненному ущербу с аварией танкера Exxon Valdez у берегов Аляски 30 лет назад. К такому выводы склоняются российские экологи и международные эксперты после анализа фактических данных с места ЧП.

Общество Космос Происшествия ЧП Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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