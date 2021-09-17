"Казачий маэстро" Виктор Захарченко заявил о важности голоса каждого

Герой Труда России, дважды Герой труда Кубани художественный руководитель и главный дирижер знаменитого Кубанского государственного казачьего хора Виктор Захарченко пришел на расположенный в центре столицы края избирательный участок как на праздник.

- У меня всегда замечательное настроение, когда принимаю участие в выборах, - признался, как его все называют на Кубани, "казачий маэстро". - Считаю, что тем самым делегирую свой голос в российский парламент. Важно, чтобы туда пришли достойные люди, профессионалы и непременно патриоты, готовые служить во имя высоких целей. В списках много партий, их платформы известны, благодаря СМИ мы видели, читали и слушали их представителей и теперь можем сделать осознанный выбор. Важно, чтобы как можно больше людей приняли участие в голосовании, чтобы итоги выборов стали соборным мнением всего народа.

Трехдневный режим голосования Виктор Гаврилович назвал очень удобным.

- Кто-то на выходные дни собирается на дачу поехать или на море отдохнуть, поэтому пришли на участок, как и я, - в пятницу, - отметил Захарченко. - Людей достаточно много, но нет той толчеи, которая наблюдалась, когда голосование проходило в течение одного дня. В период распространения коронавирусной инфекции это необходимая мера.

Виктор Захарченко призвал земляков последовать его примеру и исполнить свой гражданский долг.

- Каждый голос очень важен, поэтому надо найти время и обязательно проголосовать, - сказал 83-летний дважды лауреат Государственной премии России, дважды Герой труда Кубани, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, профессор.