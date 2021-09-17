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17.09.2021 17:47
Рубрика: Власть

В Крыму на выборах проголосуют 16 тысяч туристов и командированных

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Минкурортов Республики Крым Фото: Пресс-служба Минкурортов Республики Крым
Фото: Пресс-служба Минкурортов Республики Крым

Более 16 тысяч россиян, находящихся в Крыму в отпуске или в командировке, воспользуются возможностью проголосовать на выборах в Государственную думу на избирательных участках. Об этом заявила Избирательная комиссия РК, собравшая данные о количестве заявивших о своем намерении голосовать на полуострове.

Фото: Пресс-служба Госкомитета молодежной политики Республики Крым
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Только на Южном берегу Крыма избирательные участки организованы в 15 санаториях, где помимо крымчан могут проголосовать жители материковой части РФ, отдыхающие на полуострове.

- Для наших гостей созданы все условия в Крыму как для исполнения своего гражданского долга, так и для приятного отдыха в бархатный сезон, - отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По словам директора "Санатория им. Кирова" Александра Чеснокова, каждого гостя сотрудники здравницы заранее предупреждали о возможности голосования, чем многие из них уже и воспользовались 17 сентября. А по наблюдениям зампредседателя участковой избирательной комиссии в санатории "Мисхор" Сергея Остера, в этом году туристы впервые голосуют так активно и в таком количестве.

По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", в целом по состоянию на 15 часов в Республике Крым проголосовали уже 15,2 процентов избирателей, внесенных в списки. В республике открылись 17 сентября 1132 избирательных участка. На 245 из них можно привиться от коронавируса и гриппа.

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