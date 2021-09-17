Видео: В Симферополе прошел флешмоб "Твой выбор важен"

В Симферополе на площади возле Дворца культуры профсоюзов состоялся молодежный флешмоб "Твой выбор важен", который призван мотивировать крымчан активнее голосовать на выборах в Государственную думу России.

Утром волонтеры и активисты общественных организаций на реконструированной площади развернули 17-метровый российский флаг. Еще около 30 студентов выстроились с зонтиками цветов триколора.

Как рассказал председатель Госкомитета молодежной политики РК Сергей Селимов, организовать флешмоб предложил молодой режиссер, чтоб напомнить крымчанам о важности выбора.

- В акции поучаствовали студенты и молодежные организации - Российский союз молодежи, Российские студенческие отряды, "Волонтеры Победы", - рассказал Селимов. - Главный слоган - "Твой выбор важен". Молодые люди хотят донести до взрослых, что они тоже занимают активную позицию, что они тоже здесь живут, и их вопросы тоже нужно решать. Активная молодежь - пример не только для взрослых, но и для сверстников, часть которых не до конца осознают важность выборного процесса.

В Республике Крым сегодня открылись 1132 избирательных участков, из которых больше 900 оборудованы камерами видеонаблюдения. На 245 участках можно сделать прививку от гриппа и коронавируса. За выборами сделят несколько наблюдателей из Еврпосоюза.