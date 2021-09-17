Renault сократит еще две тысячи сотрудников из-за перехода на электрокары

В 2020 году стало известно, что компания Renault планирует сократить к 2024 году 14600 сотрудников в филиалах по всему миру. Цифры скорректировались, и, как пишет Reuters, "под нож" оптимизации попадут ещё две тысячи человек.

Во Франции сократят 4600 человек, заявляли в Renault до этого, однако реструктуризация и переориентирование на электрокары потребовала корректировки численности персонала ещё на две тысячи - преимущественно инженерных и рабочих специальностей. Переговоры с профсоюзами уже ведутся.

Однако стоит понимать, что сокращение штата ведётся так, что мест лишаются те, чьи специальности устарели на сегодняшний день, потому что в рамках реструктуризации объявлен набор 2500 сотрудников. Плюс в дальнейшем будет создано ещё 500 рабочих мест.

В Renault заинтересованы в кадрах, которые специализируются в области химии - им разрабатывать аккумуляторы нового поколения, а также в специалистах, занимающихся данными (развитие цифровых сервисов).

Не исключено, что части персонала, попавшего под оптимизацию численности, предложат пройти переобучение.