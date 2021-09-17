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17.09.2021 17:23
Рубрика: Общество

Вирусолог объяснила, надо ли ревакцинироваться от коронавируса

Текст: Марина Володина

Вопрос о том, надо ли ревакцинироваться, волнует многих. Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, стоит ли это делать.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Как пишет RT, Карпова считает ревакцинацию очень важной. Она подчеркивает, что исчерпывающих статистических сведений об этой болезни еще нет. Поэтому те, кто думает о своем здоровье, должны понять, есть ли у них надежная защита. Речь идет об антителах к коронавирусу.

Пройти ревакцинацию необходимо через шесть месяцев после прививки. Такая возможность существует, для этого есть "Спутник Лайт", который способен усилить защиту.

По словам Карповой, сначала надо выяснить уровень своих антител и понять, насколько он высок. Результаты анализа должен интерпретировать опытный специалист, он-то и посоветует, можно ли повременить с ревакцинацией или уже пора ее сделать.

Кстати, эпидемиологи утверждают, что эта осень и зима могут преподнести неприятный сюрприз. Есть риск подхватить сразу две инфекции: грипп и коронавирус. Сейчас надо привиться еще и от гриппа, считают специалисты.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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