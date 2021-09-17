Вирусолог объяснила, надо ли ревакцинироваться от коронавируса

Вопрос о том, надо ли ревакцинироваться, волнует многих. Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала, стоит ли это делать.

Как пишет RT, Карпова считает ревакцинацию очень важной. Она подчеркивает, что исчерпывающих статистических сведений об этой болезни еще нет. Поэтому те, кто думает о своем здоровье, должны понять, есть ли у них надежная защита. Речь идет об антителах к коронавирусу.

Пройти ревакцинацию необходимо через шесть месяцев после прививки. Такая возможность существует, для этого есть "Спутник Лайт", который способен усилить защиту.

По словам Карповой, сначала надо выяснить уровень своих антител и понять, насколько он высок. Результаты анализа должен интерпретировать опытный специалист, он-то и посоветует, можно ли повременить с ревакцинацией или уже пора ее сделать.

Кстати, эпидемиологи утверждают, что эта осень и зима могут преподнести неприятный сюрприз. Есть риск подхватить сразу две инфекции: грипп и коронавирус. Сейчас надо привиться еще и от гриппа, считают специалисты.