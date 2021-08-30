Почему сейчас важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа

Эпидемиологи опасаются, что нынешней осенью и зимой мы рискуем заразиться двумя инфекциями сразу: эпидемия COVID-19 продолжается, и если начнется еще и вспышка сезонного гриппа, - одно заболевание может наложиться на другое. Вот почему специалисты предупреждают: сейчас очень важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Сделать это можно будет уже через несколько дней.

В прошлом году очередная волна "короны" началась как раз в сентябре, а вот грипп нас пощадил - заболевших им было мало в течение всего эпидсезона. Эксперты даже спорили, не "вытесняет" ли коронавирус гриппозные штаммы. Но, скорее всего, причина была в другом: помогли меры защиты - они универсальны от всех респираторных инфекций. "Во время пандемии мы стали активно использовать против SARS-CoV-2 дистанцирование, масочный режим, гигиену рук, дистанционную работу и обучение, а в результате снизилась циркуляция всех респираторных вирусов среди населения, включая и грипп", - пояснила "РГ" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Второй важный фактор: осенью прошлого года, еще не имея возможности вакцинироваться от COVID-19, народ активно делал прививки от гриппа. И это тоже сработало.

"Если грипп практически не регистрировался в прошлом эпидемическом сезоне, это вовсе не означает, что он не придет в этом. Так что сейчас важно не расслабляться", - говорит Пшеничная.

Практически все эксперты прогнозируют осенний рост заболеваемости COVID-19, а с ОРВИ мы и так сталкиваемся ежегодно, как только холодает. "В таких условиях значимость сезонной вакцинации от гриппа особенно велика", - сказал "РГ" эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. Объяснение простое: с приходом гриппа возможен микст инфекций, кого-то ждет "двойное" заражение разными вирусами, включая и COVID-19, кто-то, переболев одной инфекцией, следом может подхватить другую. "Все это повышает риск тяжелого течения заболевания и может даже привести к летальному исходу. Не будем забывать, что грипп - довольно опасное заболевание, по данным ВОЗ, ежегодно от его осложнений в мире умирает 650 тысяч человек", - напомнил Шкитин.

В прошлом году, по данным минздрава, прививки от гриппа сделали более 70% россиян - впервые так много. В результате, как показал мониторинг НИИ гриппа имени Смородинцева, в разгар эпидсезона ОРВИ и гриппом за неделю заболевали от 20 до 70 человек на 10 000 населения. Это немного, эпидемический порог ни разу превышен не был.

Но что ждет нас нынешней осенью и зимой? С одной стороны, многие получили прививку от COVID-19. С другой - 80% защищенных, что необходимо для прекращения циркуляции вируса, нет пока ни в одном регионе. Так что коронавирус остается среди нас. "Врачи предупреждают, что в этом году грипп может быть особенно опасен, так как организмы людей, переболевших COVID-19, ослаблены и могут стать легкой мишенью для других вирусных заболеваний, - говорит Шкитин. - Помимо этого остается вероятность заражения новыми штаммами коронавируса по причине его постоянной мутации".

Оптимальное время для прививки от гриппа - сентябрь - ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса

Роспотребнадзор рекомендует регионам привить от гриппа не менее 60% населения и не менее 75% лиц, входящих в группы риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, легочными, диабетом и ожирением), беременных, детях до 4 лет и пожилых старше 60 лет. "Эти группы риска одинаковые и для гриппа, и для COVID-19, на них приходится основная доля госпитализаций", - отмечает Шкитин. Ежегодно вакцинация начинается в начале осени. В минздраве сообщили, что в регионы отгружено уже более 70% необходимого количества противогриппозных вакцин. Теперь важно, чтобы в регионах четко организовали эту работу: ведь впервые две масштабных вакцинальных кампании проводятся одновременно. "Привиться от гриппа рекомендуется по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации от COVID-19, - пояснила Пшеничная. - Оптимальное время для прививки от гриппа - сентябрь - ноябрь, то есть до начала сезонной циркуляции вируса. Но также можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать прививаться от COVID-19". "Эта медицинская услуга оказывается бесплатно по полису ОМС. В приоритете группы риска, но прививку могут сделать каждому желающему при наличии показаний, их полный перечень указан в национальном календаре профилактических прививок, - пояснил Шкитин. - Чем больше людей вакцинируется, тем эффективнее формируется коллективный иммунитет". Эксперт также посоветовал в случае отказа в поликлинике сделать прививку обращаться за помощью в свою страховую компанию - ее телефон указан на полисе ОМС.

Кстати

В России зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса. Это новая модифицированная версия вакцины "ЭпиВакКорона", разработчики из ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора назвали ее "ЭпиВакКорона-Н". Как пояснил генеральный директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов, модернизация вакцины была нужна, чтобы упростить масштабирование ее производства. Состав усовершенствованной второй вакцины не имеет существенных отличий по сравнению с первой. Основной действующий компонент вакцины - три пептида, имитирующие фрагменты генома коронавируса, - остался неизменным, но при этом в обновленном препарате два пептида объединены в один - для удобства синтеза. "Для того чтобы выйти на масштабное производство, когда мы говорим уже не о сотнях тысяч, а о миллионах доз вакцины в месяц, необходимо было решить технологические задачи, которые требовали небольших изменений", - пояснил Максютов. Как и положено, "ЭпиВакКорона-Н" прошла полный цикл исследований - ее протестировали на эффективность и безопасность с участием трех групп добровольцев по 75 человек.