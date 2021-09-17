Росреестр рассказал, как дачникам сэкономить на кадастровых работах

Ранее заказывать проведение комплексных кадастровых работ (ККР) имели право только органы власти, однако с марта нынешнего года такая возможность появилась у садовых или огородных товариществ, гаражных кооперативов, инициативных групп дачников и др.

Комплексные кадастровые работы, в отличие от обычных, проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости).

В результате разрабатывается единая карта-план территории. В ней указываются уточненные сведения о земельных участках, зданиях и сооружениях. На основании этой карты-плана вносятся сведения в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Владельцы садовых и огородных участков могли и раньше сложиться, чтобы провести обычные кадастровые работы, но в этом случае оформлять акты согласования границ приходилось по каждому уточняемому участку, каждый собственник должен был самостоятельно обращаться в орган регистрации прав. В результате вся процедура становилась длительнее и дороже. Кроме того, в этом случае в ЕГРН не могли быть внесены сведения о контурах зданий и сооружений, для этого требовалось заключение отдельных договоров подряда. В рамках ККР можно одновременно осуществить "привязку" зданий и сооружений к участкам.

Комплексные кадастровые работы дешевле, чем обычные. Средняя стоимость комплексных работ в пересчете на один объект - около 1,2 тысячи рублей, при выполнении работ в обычном порядке приходится платить в среднем 10 тысяч рублей за объект.

Кроме того, комплексные работы позволяют сократить количество споров, устранить имеющиеся ошибки и предотвратить появление новых, поскольку одновременно уточняются границы группы участков. При этом согласованием местоположения границ занимается специальная согласительная комиссия, что избавляет собственников от необходимости делать это между собой индивидуально.

Перед организацией комплексных работ следует обязательно уточнить в муниципалитете, не планируется ли выполнение таких работ на вашей территории за счет бюджета. Если в ответ на запрос вам сообщат, что такие работы запланированы, заказывать их в частном порядке не нужно.

Если проведение кадастровых работ властями не планируется, нужно выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение именно комплексных кадастровых работ. Договор может быть заключен как со стороны юридического лица (к примеру, садового товарищества или гаражного кооператива), так и от инициативной группы лиц, заручившейся согласием владельцев недвижимости. Заказчики работ в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора должны разместить сообщения о начале их проведения на информационных щитах в границах территории.

После того как кадастровый инженер проведет замеры и предоставит карту-план заказчикам, местоположение границ должна одобрить согласительная комиссия. В комиссию включаются представители региональных органов власти, муниципалитетов, а также заказчики комплексных кадастровых работ или их представитель.

Если насчет границ есть разногласия, они разрешаются в судебном порядке. После вынесения решения суда и при отсутствии других возражений комиссия согласует карту и направляет ее в уполномоченный орган, который должен ее утвердить. Это может быть орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо орган исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Не позднее чем через три рабочих дня с момента утверждения орган власти направляет карту-план территории в Росреестр.

При уточнении местоположения границ площадь земельного участка может измениться, отмечают в Росреестре. Если площадь участка уменьшилась более чем на 10%, такие сведения включаются в карту-план территории только с письменного согласия собственника с результатами комплексных кадастровых работ.

Если у Росреестра нет замечаний, он вносит необходимые сведения в ЕГРН, а затем уведомляет заказчиков работ и кадастрового инженера о результатах, в том числе сообщает перечень объектов недвижимости, в отношении которых был сделан кадастровый учет.