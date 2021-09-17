Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
15:27 17.09.2021

Росреестр рассказал, как дачникам сэкономить на кадастровых работах

Комплексные кадастровые работы помогают дачникам сэкономить немалые суммы. Об этом рассказал Росреестр.

Ранее заказывать проведение комплексных кадастровых работ (ККР) имели право только органы власти, однако с марта нынешнего года такая возможность появилась у садовых или огородных товариществ, гаражных кооперативов, инициативных групп дачников и др.

Фото: iStock
Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

Комплексные кадастровые работы, в отличие от обычных, проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного или нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости).

В результате разрабатывается единая карта-план территории. В ней указываются уточненные сведения о земельных участках, зданиях и сооружениях. На основании этой карты-плана вносятся сведения в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Владельцы садовых и огородных участков могли и раньше сложиться, чтобы провести обычные кадастровые работы, но в этом случае оформлять акты согласования границ приходилось по каждому уточняемому участку, каждый собственник должен был самостоятельно обращаться в орган регистрации прав. В результате вся процедура становилась длительнее и дороже. Кроме того, в этом случае в ЕГРН не могли быть внесены сведения о контурах зданий и сооружений, для этого требовалось заключение отдельных договоров подряда. В рамках ККР можно одновременно осуществить "привязку" зданий и сооружений к участкам.

Комплексные кадастровые работы дешевле, чем обычные. Средняя стоимость комплексных работ в пересчете на один объект - около 1,2 тысячи рублей, при выполнении работ в обычном порядке приходится платить в среднем 10 тысяч рублей за объект.

Кроме того, комплексные работы позволяют сократить количество споров, устранить имеющиеся ошибки и предотвратить появление новых, поскольку одновременно уточняются границы группы участков. При этом согласованием местоположения границ занимается специальная согласительная комиссия, что избавляет собственников от необходимости делать это между собой индивидуально.

Фото: Сергей Михеев
Дачников в 2022 году не лишат участков с временным статусом

Перед организацией комплексных работ следует обязательно уточнить в муниципалитете, не планируется ли выполнение таких работ на вашей территории за счет бюджета. Если в ответ на запрос вам сообщат, что такие работы запланированы, заказывать их в частном порядке не нужно.

Если проведение кадастровых работ властями не планируется, нужно выбрать кадастрового инженера и заключить с ним договор подряда на выполнение именно комплексных кадастровых работ. Договор может быть заключен как со стороны юридического лица (к примеру, садового товарищества или гаражного кооператива), так и от инициативной группы лиц, заручившейся согласием владельцев недвижимости. Заказчики работ в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора должны разместить сообщения о начале их проведения на информационных щитах в границах территории.

После того как кадастровый инженер проведет замеры и предоставит карту-план заказчикам, местоположение границ должна одобрить согласительная комиссия. В комиссию включаются представители региональных органов власти, муниципалитетов, а также заказчики комплексных кадастровых работ или их представитель.

Если насчет границ есть разногласия, они разрешаются в судебном порядке. После вынесения решения суда и при отсутствии других возражений комиссия согласует карту и направляет ее в уполномоченный орган, который должен ее утвердить. Это может быть орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо орган исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Не позднее чем через три рабочих дня с момента утверждения орган власти направляет карту-план территории в Росреестр.

При уточнении местоположения границ площадь земельного участка может измениться, отмечают в Росреестре. Если площадь участка уменьшилась более чем на 10%, такие сведения включаются в карту-план территории только с письменного согласия собственника с результатами комплексных кадастровых работ.

Если у Росреестра нет замечаний, он вносит необходимые сведения в ЕГРН, а затем уведомляет заказчиков работ и кадастрового инженера о результатах, в том числе сообщает перечень объектов недвижимости, в отношении которых был сделан кадастровый учет.

Сейчас читают

Недвижимость
01:30

Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

Росреестр вводит новый вид выписки о недвижимости

С помощью новой выписки из Единого госреестра недвижимости можно будет получить информацию по таким, установленным в пользу конкретного лица, ограничениям прав как ипотека, аренда, рента и сервитут. Такие документы начнут выдавать с 2023 года

Регионы
16.09.2021

"Дальневосточный квартал" поможет снизить цены на квартиры

"Дальневосточный квартал" поможет снизить цены на квартиры

"Дальневосточный квартал" - новый проект застройки городов Дальнего Востока жильем. Застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, предоставят статус резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, что снизит цены на жилье

Жилая недвижимость
14.09.2021

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Суд указал, что чиновники не вправе запрещать человеку строить второй дом на своей земле

Чиновники не имеют права запрещать человеку строить второй жилой дом на своем участке. Их на шести сотках может быть сколько угодно. Конечно: в разумных пределах и рамках градостроительных норм. Такое указание дал второй кассационный суд, рассматривая одно из дел