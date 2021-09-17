"Убийца Tesla". Lucid Air стал самым дальнобойным электрокаром в мире

Электромобиль Lucid Air превзошел Тесла Model S по запасу хода на одном заряде батареи - эта модель может проехать на полном запасе энергии до 520 миль (837 км), следует из данных независимых тестов Агентства по окружающей среде США (Environmental Protection Agency - EPA).

Для сравнения: Model S в своей самой дальнобойной версии Long Range по измерениям той же EPA имеет запас хода до 405 миль (652 км).

Характеристика 520 миль относится к версии Air Dream Edition Range с батареей наибольшей емкости, мотором мощностью 933 л.с. и колесами R19. У такой же машины, но с колесами R21 показатель падает уже до 481 миль (770 км), пишет InsideEVs. Air также предложат в варианте с мотором мощностью 1111 л.с. (максимальный запас хода 754 км) и 800 л.с. (запас хода - до 750 км).

Lucid Air поступит в продажу в конце 2021 года. Эта машина - разработка стартап-компании Lucid Motors, штаб-квартира которой располагается в Калифорнии. Главный исполнительный директор Lucid - Питер Роулинсон, прежде работавший вице-президентом по инжинирингу Tesla. Lucid Air обещает стать главным конкурентом Model S, в США машина будет стоить от 139 000 долларов.

Фото: Пресс-служба Lucid.