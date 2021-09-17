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17.09.2021 15:25
Рубрика: Экономика

В Еврокомиссии заявили о серьезном дефиците газа в Европе

Текст: Евгения Думанская

Дефицит газа в ЕС настолько серьезный, что даже увеличение поставок по существующим маршрутам из России и Алжира не может удовлетворить спрос и заполнить хранилища, рассказала представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Она отметила, что сейчас хранилища заполнены на 71%, тогда как год назад этот показатель составлял 82%. Цены на газ бьют все новые рекорды еще с середины лета. К середине сентября на торгах была почти достигнута отметка в 970 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщила Лунела в беседе с ТАСС, рекордно подорожало на территории ЕС и электричество. По ее мнению, высокие цены это результат стечения разных факторов, в том числе и удорожания квот на выбросы углекислого газа. Она отметила, что в прошлом году в период пандемии цены на электроэнергию были рекордно низкими, и следовало ожидать их повышения в дальнейшем.

"Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества, в отношении пиков цены", - сказала представитель ЕК.

Ранее аналитик рассказала, от чего будут зависеть цены на электричество в Европе в предстоящем зимнем сезоне, который ожидается холодным.

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