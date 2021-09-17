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17.09.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Аналитик спрогнозировала, что будет с ценами на электричество в Европе

Текст: Евгения Думанская

Предстоящей зимой для цен на электричество в Европе определяющее значение будут играть выработка ветровой энергии и погода, считает специалист отдела мировых энергетических рынков агентства Aurora Energy Research Анис Ганболд.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сейчас цены на электроэнергию бьют рекорды и растут быстрыми темпами. Так, в Германии за месяц цена за мегаватт-час выросла на треть, а в Великобритании - в три раза, а за год - в семь раз. Как сообщалось, одной из причин этого стала безветренная погода.

Ганболд отметила, что зима ожидается суровой, что сохранит давление на цены, если при этом ветер будет слабым. Свою роль сыграл и пожар на электростанции в Великобритании, через которую идут поставки из Франции.

"В последнее время отключение соединительной линии между Соединенным Королевством и Францией в сочетании со слабым ветром создают кризис мощности и приводят к повышенным ценам в периоды вечернего пика потребления", - приводит слова эксперта "Прайм".

Как добавила эксперт, на фоне роста цен существенно снизилось потребление электроэнергии в ряде европейских стран.

Кроме того, в Европе остается сложной ситуация с ценами на газ. На этой неделе они установили новые исторические максимумы, а потом начали снижаться. Накануне цена за тысячу кубометров опустилась ниже 750 долларов.

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