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17.09.2021 22:45
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" заявили о соответствии поставок газа контрактным обязательствам

Текст: Матвей Линник

"Газпром" при поставках газа в Европу полностью соблюдает контрактные обязательства, заявили в пресс-службе компании.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в этом году "Газпром" экспорт голубого топлива на зарубежные рынки составил 138,6 млрд кубометров, что на 17,4% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Ранее группа депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии провести расследование в отношении "Газпрома" в связи с ростом цен на газ в Европе.

Напомним, 16 сентября стоимость газа в Европе в ходе торгов побила рекордную с 2018 года отметку в 950 долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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