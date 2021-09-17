В "Газпроме" заявили о соответствии поставок газа контрактным обязательствам

"Газпром" при поставках газа в Европу полностью соблюдает контрактные обязательства, заявили в пресс-службе компании.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в этом году "Газпром" экспорт голубого топлива на зарубежные рынки составил 138,6 млрд кубометров, что на 17,4% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Ранее группа депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии провести расследование в отношении "Газпрома" в связи с ростом цен на газ в Европе.

Напомним, 16 сентября стоимость газа в Европе в ходе торгов побила рекордную с 2018 года отметку в 950 долларов за тысячу кубометров.