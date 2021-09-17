В Минтруде рассказали о переносе выходных с января на май в 2022 году

В 2022 году россияне будут отдыхать с 1 по 9 января включительно. При этом два дня с январских праздников переносятся на май, сообщили в Минтруде.

"Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram ведомства.

Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Ранее правительство утвердило производственный календарь на 2022 год. Кроме длинных новогодних праздников, россиян ждут два периода с четырехдневными выходными - 30 апреля-3 мая и 7-10 мая.

В марте россияне будут отдыхать три дня подряд - с 6 по 8 число. Еще по три выходных приходятся на июнь (11-13 числ0) и ноябрь (4-6 число). Таким образом, в 2022 году россиян ждут шесть праздничных периодов.