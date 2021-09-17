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17.09.2021 04:33
Рубрика: В мире

В SpaceX рассказали о самочувствии гражданского экипажа Crew Dragon

Фото: SPACEX / AFP Фото: SPACEX / AFP
Фото: SPACEX / AFP

Экипаж космического корабля Crew Dragon, впервые полностью состоящий из гражданских лиц, после суток, проведенных на орбите, здоров и счастлив. Об этом говорится в Twitter компании SpaceX.

Фото: Роскосмос/ТАСС
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Прежде чем пойти спать, члены экипажа 5,5 раза облетели вокруг Земли, завершили первый этап научных исследований и несколько раз поели. В компании отметили, что, проснувшись, туристы проведут дополнительные исследования и насладятся видом из стеклянного купола Crew Dragon.

С членами экипажа лично созвонился глава SpaceX Илон Маск, пишет ТАСС. "Все хорошо", - написал он в Twitter. О переговорах сообщило также руководство Детской исследовательской больницы в Мемфисе (штат Теннесси). Пациенты пообщались с находящимися на борту Crew Dragon туристами. Детей, например, интересовало, есть ли на Луне коровы.

Напомним, впервые экипаж, в котором нет ни одного профессионального космонавта, отправился на орбиту в четверг. Старт ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся с космодрома на мысе Канаверал 03:03 мск. Crew Dragon был выведен на орбиту 585 км, что значительно выше орбиты, на которой летает Международная космическая станция.

Командир экипажа - 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман, он же спонсор полета, оплативший все четыре места. На борту две женщины: 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсенокс и 51-летняя профессор геологии Сиан Проктор. И еще один турист - 41-летний ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

Их полет продлится около трех суток, после чего капсула с экипажем в автоматическом режиме произведет снижение и совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

В мире США Общество Космос

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