Вашингтон собирается сотрудничать с Москвой в Арктическом совете

Администрация США выражает готовность сотрудничать с коллегами из России в рамках Арктического совета. Об этом в пятницу сообщил посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

"США с нетерпением ждут совместной работы с Россией, как с председателем Арктического совета, так и с другими постоянными членами, чтобы усилить роль совета в качестве основной площадки региона", - заявил посол, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Арктический совет, отмечающий в этом году 25-летие со дня основания, является международной организацией, которая оказывает содействие в сотрудничестве стран в области обеспечения развития приполярных районов. Членами совета являются восемь государств. Россия будет председателем организации до 2023 года.