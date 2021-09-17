Вице-премьер Борисов оценил ситуацию с компонентами для автопрома

С дефицитом компонентов, необходимых для автомобильной промышленности, столкнулась не только Россия, но и весь мир. Причинами стали энергетический кризис, связанный с пандемией, а также резкое падение объемов производства, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Сегодня мы выбираемся из этого кризиса. Нарастить единовременно, выйти на тот необходимый уровень производства практически невозможно, это процесс постепенный, но производственные возможности всей мировой индустрии микроэлектроники сейчас активно над этим работают", - отметил чиновник.

"Это временное явление. Я не считаю, что для нас это очень серьезные потери. Остановки "АвтоВАЗа" на сутки-двое не являются критическими", - добавил Борисов.

По его словам, российская промышленность потенциально способна заместить нехватку компонентов. "Не на всей продуктовой линейке, потому что мы не обладаем производственными активами нужных технологических возможностей для производства, скажем, высокотехнологичных микроконтроллеров и процессоров. Это факт. Но мы, во-первых, восстанавливаем фабрику в Зеленограде "Ангстрем". Также мы имеем нужные активы, где не требуются очень высокие технологии в области силовой электроники. Конечно, эти замещения по факту происходят. Так что потенциал есть, и наши предприятия наращивают объёмы в этой области", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее АвтоВАЗ несколько раз приостанавливал работу сборочных линий из-за нехватки автокомпонентов. Речь идет, в частности, об электронных блоках, содержащих в своем составе чипы, которые закупаются за рубежом.

С проблемой дефицита полупроводников и других автокомпонентов столкнулись многие автопроизводители. Так, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых заводов или снизить объемы производства.