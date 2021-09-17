Видео: в Сети умилились школьником, едущим на контрольную

Глядя на происходящее на этом видео, попытайтесь как-нибудь абстрагироваться от таких понятий как "безопасность на дороге" и вообще "здравый смысл". Это ведь Индия, а тут свой мир, своя философия, свое понимание правил дорожного движения. Поэтому не ругайте маму-мотоциклистку, везущую двоих детей без шлемов. И не ужасайтесь тому, что старший ребенок фактически не держится и при малейшем изменении скорости движения может кубарем скатиться на дорогу.

Присмотритесь-ка лучше, чем занимается мальчик, сидящий на мотоцикле сзади мамы. Десятилетний сорванец не глазеет по сторонам и не пялится, как большинство его сверстников, в смартфон. Разложив тетради, он бегло что-то просматривает - домашнее задание? - и быстро что-то пишет. Мотоцикл на ходу потряхивает, но школьник продолжает выводить букву за буквой, и очевидно, что делает это вдумчиво и старательно.

В Сети, после того, как в резкой форме высказали всё, что думают о индийских водителях, принялись наперебой восхищаться школьником, его неподдельной мотивированностью. "Герой! Вот так нужно хотеть учиться!" - уверены почти поголовно.

Кто-то из пользователей предположил, что мама везет школьника на важную контрольную или тесты, и что он спешно к ним готовится. "У нас в институте был такой же: готовился к экзаменам за час до сдачи и всё сдавал на пять", - ударились многие в воспоминания о своей молодости. "У этого точно всё будет на "отлично".