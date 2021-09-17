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17.09.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Видео: в США сгорели десятки выставленных на аукцион машин

Текст: Тимур Алимов

Около 40 автомобилей, по предварительным подсчетам, было уничтожено в результате пожара в Индианаполисе. Видео инцидента опубликовало пожарное ведомство города на своей странице в Facebook.

Фото: REUTERS
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По данным Autoblog, сгоревшие машины находились на стоянке крупного страхового автоаукциона - компании, которая специализируется на продаже авто с небольшими повреждениями. Огонь уничтожил, например, Chrysler 200, минивэн Chrysler четвертого поколения, Kia Soul последнего поколения и Jeep Renegade, а также Mercedes-Benz E-Class.

Причины возгорания сейчас выясняются, среди версий - удар молнии, незадолго до начала пожара в этом районе были сильные грозы.

Некоторые из участвовавших в тушении спасателей назвали ситуацию на стоянке "апокалиптической". Несмотря на это, пожар был ликвидирован менее, чем за два часа. Многие машины удалось сохранить с помощью автокранов и тягачей, экстренно прибывших на место ЧП.

#видео