Видео: в США сгорели десятки выставленных на аукцион машин

Около 40 автомобилей, по предварительным подсчетам, было уничтожено в результате пожара в Индианаполисе. Видео инцидента опубликовало пожарное ведомство города на своей странице в Facebook.

По данным Autoblog, сгоревшие машины находились на стоянке крупного страхового автоаукциона - компании, которая специализируется на продаже авто с небольшими повреждениями. Огонь уничтожил, например, Chrysler 200, минивэн Chrysler четвертого поколения, Kia Soul последнего поколения и Jeep Renegade, а также Mercedes-Benz E-Class.

Причины возгорания сейчас выясняются, среди версий - удар молнии, незадолго до начала пожара в этом районе были сильные грозы.

Некоторые из участвовавших в тушении спасателей назвали ситуацию на стоянке "апокалиптической". Несмотря на это, пожар был ликвидирован менее, чем за два часа. Многие машины удалось сохранить с помощью автокранов и тягачей, экстренно прибывших на место ЧП.