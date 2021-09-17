Военные США признали ошибкой свой удар по Кабулу в конце августа

Американский удар по столице Афганистана, в результате которого погибли 10 человек, был ошибкой. Об этом в пятницу сообщил генерал Кеннет Маккензи, который является главой Центрального командования ВС США.

"Основываясь на расследовании и межведомственном анализе, я теперь убежден, что не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара", - сказал Маккензи, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

По данным Пентагона, вероятность того, что в результате удара были ликвидированы люди, причастные к террористическим организациям, очень мала.

В конце августа американские военные нанесли удар по Кабулу, в результате которого погибли 10 человек, в том числе семь детей.