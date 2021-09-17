Врач Дебора Ли перечислила "убивающие" холестерин продукты

Высокий уровень холестерина в крови чаще всего связан с неправильным питанием. Но есть продукты, позволяющие привести данный показатель в норму. Врач Дебора Ли посоветовала включить в свой рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу и мясо птицы.

А вот жирное мясо, колбасу, выпечку, сыры и десерты лучше из меню убрать. Совсем отказываться от них не стоит, но употреблять стоит как можно реже. Вредные привычки (курение или алкоголь) также негативно сказываются на здоровье, пишет Express.

Черный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия содержат очень много клетчатки, которая помогает бороться с "плохим" холестерином. Молоко, йогурты и спреды, попадая в организм, снижают уровень холестерина минимум на 10 процентов.

Ранее турецкий диетолог Дюрдане Кескинер рекомендовала максимально сократить употребление маргарина, жирного мяса и сала. Необходимо отказаться от фастфуда, колбасных изделий, жареных в масле продуктов. Кроме того, надо пить больше воды, регулярно заниматься спортом.

Повышенный уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечного приступа, напоминают врачи.