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Вышел первый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

Новости
    17.09.2021, 08:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Searchlight Pictures обнародован дебютный тизер-трейлер "Аллеи кошмаров" (Nightmare Alley) - первой полнометражной режиссерской работы дважды лауреата премии "Оскар" Гильермо дель Торо с момента выхода в 2017-м "Формы воды".

Фото: youtube.com/ Hulu
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Также Дель Торо выступает соавтором сценария и продюсером.

В основе ленты с рейтингом R - одноименный роман Уильяма Линсдэя Грэшема, уже экранизированный в 1947-м, с Джоан Блонделл и Тайроном Пауэром.

В ремейке восьмикратный номинант премии "Оскар" Брэдли Купер сыграл Стэнтона "Стэна" Карлайла, мелкого прощелыгу из кочующего балагана, которому не хватило ума не связываться с инфернальной докторшей Лилит Риттер (дважды лауреат премии "Оскар" Кейт Бланшетт). Лилит провоцирует мошенника сыграть по-крупному, и, разумеется, всё тут же идёт не так.

В других ролях: Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон и Тони Коллетт.

Российский прокат - 27 января 2022 года.

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