Вышел первый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо дель Торо

На YouTube-канале Searchlight Pictures обнародован дебютный тизер-трейлер "Аллеи кошмаров" (Nightmare Alley) - первой полнометражной режиссерской работы дважды лауреата премии "Оскар" Гильермо дель Торо с момента выхода в 2017-м "Формы воды".

Также Дель Торо выступает соавтором сценария и продюсером.

В основе ленты с рейтингом R - одноименный роман Уильяма Линсдэя Грэшема, уже экранизированный в 1947-м, с Джоан Блонделл и Тайроном Пауэром.

В ремейке восьмикратный номинант премии "Оскар" Брэдли Купер сыграл Стэнтона "Стэна" Карлайла, мелкого прощелыгу из кочующего балагана, которому не хватило ума не связываться с инфернальной докторшей Лилит Риттер (дважды лауреат премии "Оскар" Кейт Бланшетт). Лилит провоцирует мошенника сыграть по-крупному, и, разумеется, всё тут же идёт не так.

В других ролях: Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман, Пол Андерсон и Тони Коллетт.

Российский прокат - 27 января 2022 года.