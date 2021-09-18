Анна Нетребко: Я - та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями

Самая знаменитая оперная певица мира Анна Нетребко отметит юбилейный день рождения грандиозным концертом в Кремлевском дворце. В Москву по этому случаю приедут многие оперные звезды: среди них Пласидо Доминго и Чечилия Бартоли. Трагическим испытанием для Анны стал внезапный уход отца, но она приняла решение не отменять концерты, написав об этом в социальной сети: "Папа был очень жизнелюбивый человек. Он не хотел бы, чтобы с его уходом жизнь близких людей потеряла бы этот невероятный энергетический заряд, так ему присущий. Именно поэтому мы продолжаем жить, наполняя светом и музыкой окружающих нас! Все мои запланированные выступления состоятся! Увидимся в Москве 18 сентября в БКД!" А накануне Анна Нетребко дала эксклюзивное интервью для "РГ".

Анна Нетребко: Никто из героинь мне не близок, я другой человек. Я - та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Для вас сентябрь - месяц силы? Кроме вашего дня рождения еще и у вашего главного человека - сына Тиши тоже.

Анна Нетребко: Не могу так сказать, бывает по-разному. Но много дней рождений, все сконцентрировались в сентябре. Тишке 13 лет, его поздравили, был довольный, ходил прыгать на батутах с друзьями, у него была своя вечеринка с друзьями. И родная сестра - тоже Дева, и мама была Дева. Я свой день рождения особо не люблю праздновать. Ну, есть он и есть. Просто от юбилея мне было не отвертеться, можно сказать, упросили. В России не принято не праздновать, тем более когда юбилей. Пришлось согласиться. Так и возник концерт, который пройдет в Кремле. И я поняла, что раз это так необходимо, тогда давайте сделаем, чтобы было здорово, празднично.

При иной ситуации в мире к вам, наверное, приехало бы намного больше друзей со всего света?

Анна Нетребко: Собрать всех, кого бы я хотела, тяжело. Сейчас ведь снова все стали заняты, у всех снова появилась работа. Но все равно приедет много людей, прекрасные певцы. Будут и сюрпризы. Я решила пригласить классных людей, снять этот концерт на ТВ. Мне, конечно, придется в этот день работать, ну да ладно. Зато всем запомнится, как праздник музыки для всех. Мы составили замечательную программу.

Анна Нетребко: Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что жизнь коротка, времени нам отпущено недостаточно, поэтому стараюсь все успеть. Фото: Mary Altaffer/AP

Даже Чечилия Бартоли приедет на ваш праздник. Она ведь не летает самолетами. Интересно, на чем приплывет?

Анна Нетребко: Да, я тоже об этом слышала, но, честно говоря, не знаю ее маршрута, этим занимаются организаторы. Я очень этому рада, надеюсь, что все получится. Но пусть для начала состоится, потом будем обсуждать.

Весь юбилейный год будет у вас таким праздничным?

Анна Нетребко: То есть вы думаете, что я буду пахать весь год на свой юбилей? Ничего подобного. Один такой грандиозный концерт - и все. Еще 1 октября будет мой сольный концерт с Валерием Абисаловичем Гергиевым в Петербурге в Мариинском-2. Тоже сделаем красиво.

На этот сезон выпал и давно запланированный тур по России.

Анна Нетребко: Русский тур, который трижды переносился, наконец случится, чему я очень рада. Но концерты в Сибири, к сожалению, снова пришлось перенести из-за того, что не разрешена стопроцентная заполняемость зала. Перенесли на май. Но так не только в России - и в Париже, и в "Ла Скала" концерты переносятся по 3-4 раза. Кажется, только все открылось, как снова вдруг закрывается.

Анна Нетребко: Я свой день рождения особо не люблю праздновать. Просто от юбилея мне было не отвертеться, можно сказать, упросили. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Вы очень болезненно перенесли период локдауна…

Анна Нетребко: Думаю, болезненно его перенесли все, это очень сильно ударило по всему. В том, что произошло, я вижу страшную трагедию, которая особенно страшна для искусства. Но вроде все потихоньку открывается, театры постепенно начинают работать, и это хорошо, не знаю, надолго ли. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что жизнь коротка, времени нам отпущено недостаточно, поэтому стараюсь все успеть. Не хочу терять жизненную силу, просыпаюсь рано, чтобы переделать миллион дел.

Несколько лет назад мы говорили о вашем дебюте в "Макбете" Верди в "Метрополитен-опера", и, к моему удивлению, вы признались тогда, что в этой роли наконец почувствовали себя "самой собой".

Анна Нетребко: Эта партия и этот характер настолько естественно легли на мой голос, что мне ничего не надо было делать, ничего особо придумывать - я просто вышла и спела. С тех пор исполнила ее уже много раз в разных театрах. Буду открывать ею сезон в "Ла Скала" 7-го декабря. Честь выступить там на открытии сезона выпадает мне уже в пятый раз. И это будет уже моя седьмая постановка "Макбета", не считая повторов - в некоторых театрах я возвращалась в те же спектакли. И каждый раз эта партия мне очень нравится.

Анна Нетребко: Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль - и я другой человек. Фото: Andreas Schaad/AP

Но в жизни вы же совсем не леди Макбет и не Турандот, достаточно взглянуть на ваши заразительно лучезарные посты в соцсетях.

Анна Нетребко: Мне любят задавать вопрос, чем мне близки те или иные партии, что в них от меня. Раньше я еще как-то пыталась отвечать, а потом подумала, что никто из этих героинь мне не близок. Я совершенно другая, я - та, кто я есть, со своими мыслями и переживаниями. Среди героинь, которых я играю, есть и хорошие, и плохие. Но заканчивается спектакль - и я другой человек.

Анна Нетребко: Если режиссер вот такой интересный, тогда работа увлекает, таким режиссерам я доверяю. Их, к сожалению, не так много. Фото: Ralph Orlowski/AP

А что происходит, когда вы выходите на сцену? Открывается какой-то энергетический канал?

Анна Нетребко: Когда ты молод и у тебя полно безумной энергии, сцена - это превосходная возможность реализации. С возрастом становишься профессионалом. Выхожу и становлюсь той, кем должна быть на этой сцене. Появляется и энергия, и все остальное. Я знаю, как вызвать эту энергию, как направить ее в нужное русло, как ею управлять. Все это - мастерство, приобретенное за многие годы.

Я не люблю давать вокальные уроки, я не вокальный педагог, не рассказываю, что делаю, как открываю рот, куда легкие дышат и как раздувается моя большая диафрагма. Это все тайный процесс. Многое приходит именно во время исполнения, и я не знаю откуда. Будто осеняет свыше. Не верю в Бога, но что-то существует: раз - и мне уже ясно, как надо сделать. Но объяснить этого не могу.

Иногда хочется спросить, а нужны ли вам режиссеры, если вы сами себе - прекрасный режиссер?

Анна Нетребко: А вот и нет. Недавно был "Макбет" с замечательным режиссером Барри Коски в Венской Штаатсопер. Честно скажу, она не понравилась никому, кроме самих участников. Для Вены она была слишком черной, не все поняли. А мне она показалась режиссерски очень интересной, настоящий режиссерский театр.

Работать с Барри было невероятно увлекательно, хотя он приехал буквально на три репетиции, и это были три интенсивных дня. Он вынул из нас всю душу, заставив крутиться три часа на промежутке из двух с половиной метров, где вокруг полный мрак, и создавать драму на этом маленьком участке сцены. Если режиссер вот такой интересный, тогда работа увлекает, таким режиссерам я доверяю. Их, к сожалению, не так много. Но, конечно, всегда что-то добавляешь от себя, не разрушая концепцию.

Фото: Kathy Willens/AP

Вы продолжаете путешествовать по миру. Как он изменился?

Анна Нетребко: Мир стал ужасным. Я езжу и вижу, что творится. Все озлобились - я это очень сильно чувствую, это очень грустно. Но ничего, и это пройдет. Во многих театрах заставляют петь в маске, но я сказала, что этого не будет категорически. Это очень тяжело.

Думаете, весь этот ужас мыши занесли? А я считаю, что это акция. Вопрос, где и кому все это понадобилось.

Сделаете подарок своим поклонникам в юбилейный год - споете Лизу в "Пиковой даме" Чайковского? К тому же рядом с вами сегодня такой потрясающий Герман - ваш муж Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко: Да, Юсиф очень хороший, за эти годы он столько всего прекрасного сделал! Лиза будет, я к ней уже иду. Ее надо петь так, как написал Петр Ильич, не добавляя никаких страстей, все они уже есть в оркестре. А вот дуэт с Германом очень крепкий, его надо впевать. Этого и боятся все сопрано, я это прекрасно понимаю. Мне эта партия очень нравится, она уже заявлена и тут, и там. Пока не скажу где, не имею права - пусть театры сами объявят. Но какое-то новое слово в этой опере мы точно скажем.

Справка "РГ"

Анна Нетребко родилась в Краснодаре в семье инженера и геолога. Диплом Петербургской консерватории, где училась у профессора Тамары Новиченко, получила через несколько лет после ее окончания из рук ректора Сергея Стадлера.

Дебютировала в Мариинском театре в 1994 году в партии Сюзанны в "Свадьбе Фигаро" Моцарта, которая ставшая ее визитной карточкой на долгие годы. Звездным часом стала Донна Анна в "Дон Жуане" Моцарта в 2002 году на Зальцбургском фестивале. Новый этап в карьере - партии лирико-драматического и драматического сопрано в операх "Макбет" Верди, "Тоска", "Турандот" Пуччини…

Имеет титул Каммерзенгерин Венской оперы. Специальная премия "Золотой маски" присуждена ей и Юсифу Эйвазову "За уникальный творческий дуэт в спектакле Большого театра "Манон Леско". Премия Станиславского "За вклад в развитие мирового театра". Имеет эксклюзивный контракт с DeutscheGrammophon, где записала десятки CD и DVD.