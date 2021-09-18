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18.09.2021 09:22
Рубрика: В мире

Австралия выразила сожаление в связи с решением Франции отозвать посла

Текст: Александр Саможнев

Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций, заявил представитель министра иностранных дел Марис Пейн.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте субмарин Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", - цитирует дипломата газета Sydney Morning Herald.

Фото: iStock
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Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, стоявший у истоков соглашения о строительстве подводных лодок для Австралии, сообщил об отзыве для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по субмаринам Это первый подобный случай в истории отношений Франции с Соединенными Штатами и Австралией, отмечает радиостанция RTL.

В МИД Австралии заявили, что ценят отношения с Францией и считают ее важным партнером, обеспечивающим стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы надеемся на новое взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", - отметил Пейн.

На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министерство иностранных дел Франции назвало решение Австралии "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

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